Поліція викрила посадовців у розкраданні 70 млн грн. Фото:

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У Київській області правоохоронці ліквідували злочинну групу, до якої входили державні посадовці.

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Службові особи Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року і дотепер, розкрадали державні кошти. Зловмисники через фіктивні фірми замовляли ремонт навчальних закладів за завищеними цінами. Згодом гроші з бюджету переводили в готівку через конвертаційні центри. Про це 2 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисники таким чином заволоділи коштами в особливо великих розмірах. Їм удалося розкрасти понад 70 млн грн.

Правоохоронці провели 17 обшуків у приміщенні РДА, оселях чиновників та наближених до них осіб, а також у будівлях, які належали фіктивним підприємствам. Правоохоронці вилучили печатки та документи фінансово-господарської діяльності, після експертизи яких стане можливим оголосити підозри та спрямувати обвинувальні акти до суду. Бухгалтерію, яка свідчить про злочинні дії, виявили навіть у погребі.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України заявила, що викрила та блокувала масштабне розкрадання лісу в Лазещинському лісництві державного підприємства «Ясінянське лісомисливське господарство» на Закарпатті. Незаконним продажем лісу займалися посадовці лісової охорони цього лісництва.