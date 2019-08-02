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В Україні зміниться маркування органічних продуктів. Фото: "112 Україна"

В Україні зміниться маркування органічних продуктів

2 сер 2019, 14:06
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В Україні з сьогоднішнього дня набув чинності закон про виробництво, маркування та реалізацію органічної продукції, який був прийнятий Радою ще у 2018 році.

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У п’ятницю, 2 серпня, починає діяти ухвалений парламентом закон, який встановлює принципи і вимоги до органічного виробництва. Про це сьогодні повідомила прес-служба уряду.

Згідно з цим законом, виробникам буде необхідно дотримуватися єдиної форми маркування органічних продуктів. Крім того, у документі йдеться про штрафи, які будуть застосовані до виробників, які маркують свою продукцію як органічну, не маючи при цьому відповідного сертифікату. Як повідомляється, штрафувати за порушення законодавства будуть в розмірі від п’яти до восьми мінімальних зарплат, що становить близько 33,3 тис. грн.

Крім того, у країні почне функціонувати реєстр органів сертифікації для надання сертифікатів про органічне походження продуктів. У свою чергу, Держспоживслужбою будуть здійснюватися перевірки виробників таких продуктів.

Нагадаємо, що у лютому цього року п’ятим президентом Порошенко був підписаний закон про маркування продуктів харчування. Згідно з цим законом виробники зобов’язані надавати всю необхідну інформацію щодо продукту, щоб споживач зміг здійснити свідомий вибір.

Джерело: Ракурс


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