В Украине изменится маркировка органических продуктов. Фото: "112 Украина"

https://racurs.ua/n125100-v-ukraine-izmenitsya-markirovka-organicheskih-produktov.html

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В Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон о производстве, маркировке и реализации органической продукции, который был принят Радой еще в 2018 году.

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В пятницу, 2 августа, начинает действовать принятый парламентом закон, который устанавливает принципы и требования к органическому производству. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства.

По данному закону производителям будет необходимо соблюдать единую форму маркировки органических продуктов. Также в документе идет речь о штрафах, которые будут применены к производителям, маркирующим свою продукцию как органическую, не имея при этом соответствующего сертификата. Как сообщается, штрафовать за нарушение законодательства будут в размере от пяти до восьми минимальных зарплат, что составляет около 33,3 тыс. грн.

Кроме того, в стране начнет функционировать реестр органов сертификации для предоставления сертификатов об органическом происхождении продуктов. В свою очередь, Госпродпотребслужбой будут осуществляться проверки производителей таких продуктов.

Напомним, что в феврале этого года пятым президентом Порошенко был подписан закон о маркировке продуктов питания. По данному закону производители обязаны предоставлять всю необходимую информацию о продукте, чтобы потребитель смог осуществить сознательный выбор.

Закон о производстве и маркировке органической продукции в Украине вступил в силу