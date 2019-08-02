Зеленський змінив губернатора Івано-Франківщини. Фото: Збруч

https://racurs.ua/ua/n125099-zelenskyy-zminyv-gubernatora-ivano-frankivschyny.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні в Івано-Франківську призначив нового губернатора. Керувати Івано-Франківською облдержадміністрацією буде Денис Шмигаль.

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Кадрові зміни Зеленський здійснив під час сьогоднішнього робочого візиту до регіону.

На сайті Зеленського вже опубліковано укази № 573/2019 про звільнення з посади в. о. глави Івано-Франківської ОДА Марії Савки та № 574/2019 щодо призначення губернатором Шмигаля.

Президент назвав Шмигаля потужним менеджером і політичним волонтером.

Шмигаль є вихідцем зі Львова. З 2018 року він був директором Бурштинської теплоелектростанції, до цього очолював департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, а також входив до керівного складу управління Міністерства доходів та зборів на Львівщині. Раніше його називали одним із претендентів на посаду керівника Львівської ОДА.

Як відомо, наприкінці червня Кабінет міністрів України погодив вісім кандидатур майбутніх глав ОДА, представлених Зеленським.