Керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n125098-derjavnyy-kordon-maie-buty-vidkrytym-dlya-drujnih-rosiyan-glava-dpsu.html

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Державний кордон України має бути зачиненим для громадян Російської Федерації, які відвідували окупований Крим, або закликали до анексії півострова чи підтримували бойовиків на Донбасі.

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При цьому в’їзд має бути вільним для росіян, які є друзями України. Про незмінну політику Державної прикордонної служби щодо громадян Росії заявив новий глава прикордонного відомства Сергій Дейнеко в інтерв’ю «ВВС Україна».

Політика моя щодо громадян Росії незмінна. Росія — це держава-агресор… У Росії є люди, які налаштовані проти України радикально і кардинально, які вважають, що «Крим наш», а «Севастополь — город русской славы», — зазначив Дейнеко.

При цьому керівник ДПСУ відзначив, що багато громадян РФ є вихідцями з України, але вже десятиліття живуть на російській території. Час від часу вони приїздять в Україну, щоб побачитися з родичами. Дейнеко впевнений, що у такому випадку забороняти в’їзд неправильно.

Кордон має бути прозорим і комфортним для наших друзів. Якщо людина їде в нашу державу з чіткими і зрозумілими намірами, і вона дружня, то для неї не має бути дискомфорту, — наголосив він.

Глава прикордонників України додав, що основними причинами відмови у в’їзді є не підтвердження мети поїздки, перевищення терміну перебування, обмеження на в’їзд або не дійсний документ.

Нагадаємо, Сергій Дейнеко заявляв, що державна прикордонна служба України недоотримала фінансування на суму 938 млн грн. За його словами, порівняно з латвійськими прикордонниками українські забезпечені в 4−5 разів гірше.