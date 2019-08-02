Руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n125098-gosudarstvennaya-granica-doljna-byt-otkrytoy-dlya-drujestvennyh-rossiyan-glava-gpsu.html

Ракурс

Государственная граница Украины должна быть закрыта для граждан Российской Федерации, которые посещали оккупированный Крым, или призывали к аннексии полуострова, поддерживали боевиков на Донбассе.

Loading...

При этом въезд должен быть свободным для россиян, которые являются друзьями Украины. О неизменной политике Государственной пограничной службы относительно граждан России заявил новый глава пограничного ведомства Сергей Дейнеко в интервью «ВВС Україна».

Политика моя в отношении граждан России неизменна. Россия — это государство-агрессор… В России есть люди, которые настроены против Украины радикально и кардинально, которые считают, что «Крым наш», а «Севастополь — город русской славы», — отметил Дейнеко.

При этом руководитель ГПСУ отметил, что многие граждане РФ являются выходцами из Украины, но уже десятилетия живут на российской территории. Время от времени они приезжают в Украину, чтобы увидеться с родственниками. Дейнеко уверен, что в таком случае запрещать въезд неправильно.

Граница должна быть прозрачной и комфортной для наших друзей. Если человек едет в наше государство с четкими и понятными намерениями, и он друг, то для него не должно быть дискомфорта, — подчеркнул он.

Глава пограничников Украины добавил, что основными причинами отказа во въезде является не подтверждение цели поездки, превышение срока пребывания, ограничение на въезд или не действительный документ.

Напомним, Сергей Дейнеко заявлял, что государственная пограничная служба Украины недополучила финансирование на сумму 938 млн грн. По его словам, по сравнению с латвийскими пограничниками украинские обеспечены в 4−5 раз хуже.