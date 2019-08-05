ДБР повідомило про підозру банкірам. Фото: 5 канал

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Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси і кредит», які причетні до привласнення 2,5 млрд грн.

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Слідчі підозрюють, що колишній заступник голови правління банку, начальник одного з його управлінь та інші топ-менеджери причетні до злочинної схеми щодо розтрати коштів. Про це 5 серпня повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на власній сторінці у Facebook.

Представник бюро заявила, що сьогодні двом банкірам оголосили про підозру. Слідчі вважають, що ці зловмисники разом із спільниками розтратили 2,5 млрд грн банківських грошей. Крім того, Варченко заявила, що один із народних депутатів може бути причетним до незаконної схеми.

За даними слідства, офшорна компанія в 2007—2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Після цього між ними і банком «Фінанси та кредит» були укладені договори застави на суму понад 113 млн доларів, яким банк поручався за офшорну компанію своїми грошима на кореспондентських рахунках в банках-кредиторів за кордоном.

А в 2015 році через невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки зняли з рахунків банку «Фінанси і кредит» 113 млн дол. Заставу списали відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.

ДБР інкримінує колишньому заступнику голови правління кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Варченко додала, що керівник управління відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Раніше про підозру повідомили п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких вже оголошені у міжнародний розшук.

Нагадаємо, в Київській області правоохоронці ліквідували злочинну групу, до якої входили державні посадовці. Службові особи Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року, розкрадали державні кошти.