В Украине смогут голосовать онлайн. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n125211-komanda-zelenskogo-rabotaet-nad-proektom-dlya-onlayn-golosovaniya-na-vyborah.html

Ракурс

Проект The Vote для голосования на выборах онлайн готовит команда президента Владимира Зеленского.

Loading...

Сначала эту платформу будут использовать для опросов, благодаря которым представители власти будут узнавать реальное мнение граждан Украины относительно их деятельности. Об этом в интервью «Лига.net» заявил советник президента, 6-й номер в списке партии «Слуга народа» Михаил Федоров.

По его словам, система идентификации в проекте The Vote реализована через Mobile ID, электронную подпись и Bank ID. На Банковой ожидают, что впервые системой онлайн-голосования украинские избиратели могут воспользоваться на следующих президентских выборах, в 2024 году.

Буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложное техническое задание, в котором самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования, — отметил Федоров.

Советник главы государства добавил, что украинцам стоит подготовиться к онлайн-голосованию не только «инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально».

Напомним, в марте в Эстонии проходили парламентские выборы. В рамках волеизъявления состоялось досрочное интернет-голосование, в котором приняли участие более 247 тыс. избирателей, что составляло около одной четвертой от всего количества тех, кто имеет право голоса в Эстонии.