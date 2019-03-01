Страна будущего: большинство эстонцев голосует на выборах онлайн (ИНФОГРАФИКА)

На выборах в Эстонии множество избирателей проголосовали онлайн. Фото: RuBaltic.Ru

https://racurs.ua/n118796-strana-buduschego-bolshinstvo-estoncev-golosuet-na-vyborah-onlayn-infografika.html

Racurs.ua

В Эстонии состоялось досрочное интернет-голосование в рамках парламентских выборов. Участие в нем приняло более 247 тыс. избирателей, что составляет около одной четвертой от всего количества голосующих в Эстонии.

Для того, чтобы проголосовать онлайн, гражданам страны необходим компьютер с выходом в интернет, удостоверение личности с чипом, специальная программа, которую можно скачать с государственного сайта и кардридер, сообщает «ВВС Россия».

Отмечается, что обычные выборы в парламент состоятся 3 марта 2019 года. Если явка на них окажется такой же, как и на предыдущих, то получится, что через интернет будет подано около 42% голосов избирателей.

Как сообщают в Центральной избирательной комиссии, количество людей, принимающих участие в голосовании через интернет, увеличивается с каждым разом.

Напомним, что Эстония является первой страной, которая ввела систему голосования через интернет. Это произошло еще в 2005 году. На данный момент эта европейская страна по-прежнему остается единственной в мире, граждане которой имеют возможность проголосовать онлайн. Такую систему планирует ввести еще ряд стран.