Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні зможуть голосувати онлайн. Фото: YouTube

Команда Зеленського працює над проектом для онлайн-голосування на виборах

5 сер 2019, 17:21
999

Проект The Vote для голосування на виборах онлайн готує команда президента Володимира Зеленського.

Loading...

Спершу цю платформу будуть використовувати для опитувань, завдяки яким представники влади будуть дізнаватися реальну думку громадян України щодо їхньої діяльності. Про це в інтерв’ю «Ліга.net» заявив радник президента, 6-й номер в списку партії «Слуга народу» Михайло Федоров.

За його словами, система ідентифікації в проекті The Vote реалізована через Mobile ID, електронний підпис та Bank ID. На Банковій очікують, що вперше системою онлайн-голосування українські виборці можуть скористатися на наступних президентських виборах, у 2024 році.

Буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори. Це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування, — зазначив Федоров.

Радник глави держави додав, що українцям варто підготуватися до онлайн-голосування не лише «інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально».

Нагадаємо, у березні в Естонії проходили парламентські вибори. У рамках волевиявлення відбулося дострокове інтернет-голосування, у якому взяло участь понад 247 тис. виборців, що становило становить близько однієї четвертої від усієї кількості тих, хто має право голосу в Естонії.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Правоохоронці викрили топ-менеджерів банку «Фінанси та кредит» у привласненні понад 2,5 млрд грн

Національна поліція та Державне бюро розслідувань викрили топ-менеджерів банку «Фінанси і кредит», які розтратили 2,5 млрд грн. Особам, причетним до незаконної оборудки, вже оголосили підозру

Юридичні новини
19:04
Новини партнерів
Загрузка...