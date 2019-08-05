В Україні зможуть голосувати онлайн. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n125211-komanda-zelenskogo-pracuie-nad-proektom-dlya-onlayn-golosuvannya-na-vyborah.html

Ракурс

Проект The Vote для голосування на виборах онлайн готує команда президента Володимира Зеленського.

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Спершу цю платформу будуть використовувати для опитувань, завдяки яким представники влади будуть дізнаватися реальну думку громадян України щодо їхньої діяльності. Про це в інтерв’ю «Ліга.net» заявив радник президента, 6-й номер в списку партії «Слуга народу» Михайло Федоров.

За його словами, система ідентифікації в проекті The Vote реалізована через Mobile ID, електронний підпис та Bank ID. На Банковій очікують, що вперше системою онлайн-голосування українські виборці можуть скористатися на наступних президентських виборах, у 2024 році.

Буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори. Це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування, — зазначив Федоров.

Радник глави держави додав, що українцям варто підготуватися до онлайн-голосування не лише «інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально».

Нагадаємо, у березні в Естонії проходили парламентські вибори. У рамках волевиявлення відбулося дострокове інтернет-голосування, у якому взяло участь понад 247 тис. виборців, що становило становить близько однієї четвертої від усієї кількості тих, хто має право голосу в Естонії.