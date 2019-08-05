Внаслідок вибух постраждав чоловік. Фото: Etcetera Media

https://racurs.ua/ua/n125210-u-centri-ternopolya-vybuhnula-samorobna-bomba-ie-postrajdalyy-foto.html

Ракурс

У Тернополі вибухнув саморобний пристрій на капоті автомобіля Nissan Qashqai.

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Надзвичайна подія сталася 2 серпня, близько о 7.50 на вул. Замковій. В результаті вибуху за меддопомогою з рваною раною руки до лікарні звернувся тернополянин, 1981 року народження. Про вибух прес-служба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області повідомила лише 5 серпня.

З’ясувалося, що постраждалий на момент вибуху був неподалік автомобіля. Він помітив на капоті джипа коробку й вирішив заглянути всередину. Після цього прогримів вибух. Наразі працівники поліції встановлюють осіб, причетних до вибуху, а також мотиви злочину.

Водночас тернопільське видання ОВІД повідомляє, що вибуховий пристрій був встановлений на автомобілі місцевого бізнесмена та дружини колишнього заступника міського голови Тернополя Володимира Камінського. Посадовця у 2015 році затримали за хабар, однак згодом чиновник уникнув ув’язнення, уклавши договір з правоохоронцями. Камінський лише позбувся посади заступника міського голови.

Нагадаємо, 30 липня поблизу магазину на вул. Торговій у місті Дніпро невідомі підірвали банкомат. Зловмисники зуміли викрасти касети з грошима.