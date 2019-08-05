Президент Туркменістану довів, що не помер, проїхавшись на позашляховику до "Брами пекла", фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n125209-prezydent-turkmenistanu-doviv-scho-ne-pomer-proyihavshys-na-pozashlyahovyku-do-bramy-pekla.html

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Державне телебачення Туркменістану вперше за 10 днів показало президента країни Гурбангули Бердимухамедова. За кермом спортивного автомобіля він проїхався по пустелі Каракуми, доїхавши до палаючого газового кратера Дарвазе («Брама пекла»).

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Це його перша поява на ТБ більше ніж за десять днів. Востаннє його показували 24 липня після того, як поширилися чутки про смерть президента. Кадри, які показали 24 липня, викликали сумніви фахівців-телевізійників, які вважали, що зйомки були ідентичні тим, що показали в програмі «Ватан» 10 травня цього року.

У неділю, 4 серпня, телебачення показало 26-хвилинний сюжет про відпустку Бердимухамедова. У цьому сюжеті президент катався на коні і велосипеді, тестував нову зброю правоохоронних органів, інспектував басейн разом з членами уряду і займався з ними в тренажерному залі, слухав новий трек свого онука Керима, завершував роботу над книгою «Туркменський алабай».

Наприкінці сюжету президент проїхався на позашляховику до «Брами пекла» — газового кратера в пустелі Каракуми.

Президент востаннє з’являвся на публіці 5 липня. Офіційно Бердимухамедов перебуває у відпустці з 15 липня по 15 серпня. Раніше він не брав таку довгу відпустку.

21 липня в інтернеті з’явилися чутки про смерть Бердимухамедова через гостру ниркову недостатність. Влада Туркменістану спростувала їх, а державне телебачення у той же день показало сюжет, в якому президент працює над книгою «Лікарські рослини Туркменістану», дивиться по телевізору в позолоченій рамі кліп з онуком Курімгули і грає з кошенятами.