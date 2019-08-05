Президент Туркменистана доказал, что не умер, проехавшись на внедорожнике к Вратам ада, фото — ТАСС

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Государственное телевидения Туркменистана впервые за 10 дней показало президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. За рулем спортивного автомобиля он проехался по пустыне Каракумы, доехав до горящего газового кратера Дарваза («Врата ада»).

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Это его первое появление на ТВ больше чем за десять дней. Последний раз его показывали 24 июля после того, как распространились слухи о смерти президента. Кадры, которые показали 24 июля, вызвали сомнения специалистов-телевизионщиков, которые считали, что съемки были идентичны тем, что показали в программе «Ватан» 10 мая этого года.

В воскресенье, 4 августа, телевидение показало 26-минутный сюжет об отпуске Бердымухамедова. В этом сюжете президент катался на лошади и велосипеде, тестировал новое оружие правоохранительных органов, инспектировал бассейн вместе с членами правительства и занимался с ними в тренажерном зале, слушал новый трек своего внука Керима, завершал работу над книгой «Туркменский алабай».

В конце сюжета президент проехал на внедорожнике к «Вратам ада» — газовому кратеру в пустыне Каракумы.

Президент в последний раз появлялся на публике 5 июля. Официально Бердымухамедов находится в отпуске с 15 июля по 15 августа. Ранее он не был в таком ​​длинном отпуске.

21 июля в интернете появились слухи о смерти Бердимухамедова из-за острой почечной недостаточности. Власти Туркменистана опровергли их, а государственное телевидение в тот же день показало сюжет, в котором президент работает над книгой «Лекарственные растения Туркменистана», смотрит по телевизору в золоченой раме клип с внуком Куримгулы и играет с котятами.