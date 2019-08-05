Вибухи у Росії: поранено сімох осіб, пошкоджено житлові будинки

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Вибухи на військових складах у Росії призвели до поранення щонайменше семи осіб. Серед постраждалих є дитина.

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П’ятьом постраждалим медичну допомогу надали на місці, а ще двох осіб госпіталізовано, це військовослужбовці, повідомляє ТАСС із посиланням на дані з Ачинської міжрайонної лікарні.

Осколки від розриву снарядів розлітаються на відстань до 15 км, зазначили в екстрених службах.

Рятувальники евакуюють населення в радіусі 20 км від військових складів в Ачинську Красноярського краю, де тривають вибухи. Зокрема, до пунктів тимчасового розміщення вивозять жителів із селищ Новий Улуй і Кам’янка, на черзі — Малий Улуй та Улуй. Також триває евакуація дитячих літніх таборів. За останніми даними, вивезли вже понад 1 тис. осіб, загалом же готують до евакуації 11 тис. жителів Ачинського району.

Очевидці повідомляють, що попри заклики влади зберігати спокій люди самостійно поспіхом залишають населені пункти, на дорогах спостерігаються затори.

Також зазначається, що житлові будинки, розташовані поблизу військової частини, де вибухають снаряди, сильно пошкоджені.

Раніше повідомлялося, що вибухи на складах боєприпасів військової частини № 74008 у Красноярському краї РФ почалися сьогодні близько 13.00 за місцевим часом. Вогнем охоплено два майданчики для утилізації боєприпасів, на яких зберігаються 40 тис. артилерійських снарядів калібром 125 та 152 мм.