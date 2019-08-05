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У Росії вибухають склади боєприпасів у Красноярському краї. Фото: vesti.ru

У Росії вибухають склади боєприпасів у Красноярському краї (ФОТО, ВІДЕО)

5 сер 2019, 14:48
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Вибухи на складах боєприпасів сталися сьогодні в Красноярському краї Росії. Вибухи лунають у районі військової частини № 74008. Щонайменше двох постраждалих унаслідок вибухів госпіталізовано до лікарні.

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За словами жителів Кам’янки, Ачинська й інших прилеглих населених пунктів, вибухи дуже потужні, від ударної хвилі трясе навіть будівлі. Коливання відчули навіть у сусідньому Большеулуйському районі, повідомляє видання «Дела.ru».

Евакуація населення вже почалася. Також перекрито дорогу Ачинськ — Назарове. Водії повідомляють, що рух ускладнено, оскільки із Кам’янки рухається щільний потік автомобілів.

В адміністрації селища Ачинськ підтвердили, що трапилася надзвичайна подія. Зараз у населеному пункті виють сирени.

У Росії вибухають склади боєприпасів у Красноярському краї. Фото: Дела.ru

У Росії вибухають склади боєприпасів у Красноярському краї. Фото: Дела.ru

Нагадаємо, 1 червня сталися вибухи на оборонному заводі в російському Дзержинську. Причиною цьому стали порушення технологічного процесу в цеху з виробництва тротилу. В чотирьох населених пунктах запроваджували режим надзвичайної ситуації. Внаслідок вибухів було пошкоджено 150 соціальних об'єктів.


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