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В Україні можуть змінити правила видавання кредитів, фото: «Новий Погляд»

Уряд підготував зміни в правилах видавання кредитів

5 сер 2019, 14:40
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Уряд підготував законопроект, котрий передбачає запровадження змін у правилах видавання кредитів в Україні.

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Серед запропонованих нововведень, зокрема, обмеження максимального розміру штрафних санкцій за прострочену кредитну заборгованість. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що законопроект підготовлений у відповідь на зростання кількості скарг від громадян. Зокрема, в уряді пропонують зобов’язати кредитні організації обов’язково повідомляти позичальникові про наслідки порушення платіжних зобов`язань, такі як розмір пені або штрафу.

Нагадаємо, місія МВФ у Києві, котра прибула 21 травня, вже 22 травня заявила про дострокове завершення своєї роботи у зв’язку з оголошеними тоді президентом України Володимиром Зеленським позачерговими парламентськими виборами. Цього року Україна проходить один із піків виплат за своїми фінансовими зобов’язаннями.


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