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В Украине могут изменить правила выдачи кредитов, фото: «Новый Взгляд»

Правительство подготовило изменения в правилах выдачи кредитов

5 авг 2019, 14:40
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Правительство подготовило законопроект, который предусматривает введение изменений в правилах выдачи кредитов в Украине.

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Среди предлагаемых нововведений, в частности, ограничение максимального размера штрафных санкций за просроченную кредитную задолженность. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что законопроект подготовлен в ответ на рост количества жалоб от граждан. В частности, в правительстве предлагают обязать кредитные организации обязательно сообщать заемщику о последствиях нарушения платежных обязательств, такие как размер пени или штрафа.

Напомним, миссия МВФ в Киеве, которая прибыла 21 мая, уже 22 мая заявила о досрочном завершении своей работы в связи с объявленными тогда президентом Украины Владимиром Зеленским внеочередными парламентскими выборами. В этом году Украина проходит один из пиков выплат по своим финансовым обязательствам.


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