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Вибухи у Росії: на охоплених вогнем складах зберігаються 40 тис. снарядів. Фото: Дела.ru

Вибухи у Росії: на охоплених вогнем складах зберігаються 40 тис. снарядів (ВІДЕО)

5 сер 2019, 15:41
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У Росії вибухають військові склади у Красноярському краї. Вогнем охоплено два майданчики для утилізації боєприпасів, на яких знаходяться близько 40 тис. артилерійських снарядів калібру 125 і 152 мм.

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У силових структурах повідомили, що займання сховища порохових зарядів до боєприпасів сталося на складі матеріально-технічного забезпечення в Ачинському районі близько 13.00 за місцевим часом, передає ТАСС.

У Центральному військовому окрузі зазначили, особовий склад військової частини евакуювали, наразі пожежники на бронетехніці намагаються локалізувати осередки займання.

Влада Ачинська закликає населення не пересуватися в бік селища Кам’янка, де розташована військова частина. Перекрито трасу Ачинськ — Назарове, до місця надзвичайної події спрямовано транспорт для евакуації населення.

Раніше повідомлялося, що щонайменше двоє людей постраждали під час вибухів на військових складах у Росії. За словами місцевих жителів, відбуваються дуже потужні вибухи, ударною хвилею пошкоджено розташовані поблизу будівлі.


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