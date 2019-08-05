Призупинення переходу на нову систему харчування ЗСУ: які наслідки матиме рішення суду

Окружний адмінсуд Києва призупинив перехід ЗСУ на нову систему харчування, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n125202-pryzupynennya-perehodu-na-novu-systemu-harchuvannya-zsu-yaki-naslidky-matyme-rishennya-sudu.html

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Нещодавнє рішення Окружного адмінсуду Києва, котрий призупинив дію наказу Міністерства оборони про перехід військових частин на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогів продуктів, призупиняє реформу в системі харчування та продовольчого забезпечення в ЗСУ.

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Про це в коментарі телеканалу «Прямий» заявив волонтер Юрій Бірюков.

За словами Бірюкова, система харчування наразі не змінюється, однак зупиняється переведення деяких військових частин на нову систему харчування.

Але харчуванням усі частини будуть забезпечені й ніхто голодувати не буде, — наголошує Бірюков.

За його словами, протягом останніх двох років здійснювалося переведення військових частин на нову систему харчування, проте тепер цей процес призупинено.

Ті ж частини, які вже переведені на систему харчування, будуть лишатись у ній. У них закуплено продовольство та замовлені послуги до кінця року, — зазначив Бірюков.

За словами Бірюкова, рішенням суду дію наказу Міноборони наразі лише призупинено на період розгляду по суті позову одного з суб'єктів підприємницької діяльності.

Однак в результаті були скасовані всі торги із закупки продовольства для нових військових частин, тому перевести їх на нову систему харчування у цьому році вже фактично неможливо.

Нагадаємо, торік на складі однієї з військових частин Києва під час перевірки виконання умов договору про закупівлю послуг з харчування виявили 176 т неякісних консервів.