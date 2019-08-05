Солодкі парочки, куми та невістки: у новій Раді голосуватимуть родинами та кланами, фото — Радіо Свобода

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Серед персонального складу Верховної Ради дев’ятого скликання буде велика кількість депутатів, які мають родинні зв’язки.

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Про це повідомляє «Прямий» у власному розслідуванні. Серед таких депутатів є чимало відомих осіб, а не новачків Ради, з яких переважно складатиметься новий парламент.

Представник президента у Раді Руслан Стефанчук ходитиме в парламент до молодшого брата Миколи. Він переміг в мажоритарному окрузі № 177 (Хмельницька область).

Двоюрідні брати Віктор Балога та Василь Петьовка не новачки у Раді. У восьмому скликанні парламенту їх не було, але цього разу вони увійшли до Верховної Ради завдяки перемогам у мажоритарних округах рідного для них Закарпаття. Балога переміг на окрузі № 69, а його двоюрідний брат Петьовка на окрузі № 72.

Будуть у Раді й Льовочкіни — екс-голова Адміністрації президента Януковича Сергій та його молодша сестра Юлія. Минулого скликання вони увійшли до Ради у складі «Опозиційного блоку», а раніше перебували у Партії регіонів. Цього року дует Льовочкіних увійшов до Ради у списку «Опозиційної платформи — За життя».

Працюватимуть під куполом на Грушевського і подружні пари. Нардеп Олена Шкрум стала депутатом в складі партії «Слуга народу». Її чоловік Дмитро Наталуха обраний від «Батьківщини». Наталя Королевська бачитиметься у Раді із чоловіком Юрієм Солодом. Королевська зайшла у Раду у списку «Опозиційної платформи», а Солод виграв мажоритарний округ № 47.

Буде в Раді й новий родинний клан. Лариса Білозір, невістка співачки та екс-депутатки Оксани Білозір, виграла вибори на окрузі № 15 у Вінницькій області. Її батько, Микола Кучер, переміг в окрузі № 17 (Вінниця).

Коло родичів у новій Раді створять й куми. Кум Путіна Віктор Медведчук голосуватиме у парламенті разом із двома іншими своїми кумами — Андрієм Холодовим («Слуга народу») та зі своїм однопартійцем Нестором Шуфричем.