Сладкие парочки, кумовья и невестки: в новой Раде будут голосовать семьями и кланами, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n125201-sladkie-parochki-kumovya-i-nevestki-v-novoy-rade-budut-golosovat-semyami-i-klanami-video.html

Ракурс

Среди персонального состава Верховной Рады девятого созыва будет большое количество депутатов, которые имеют родственные связи.

Loading...

Об этом сообщает «Прямой» в своем расследовании. Среди таких депутатов немало известных людей, а не новичков Рады, из которых преимущественно будет состоять новый парламент.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук будет ходить в парламент к младшему брату Николаю. Он победил в мажоритарном округе № 177 (Хмельницкая область).

Двоюродные братья Виктор Балога и Василий Петевка не новички в Раде. В восьмом созыве парламента их не было, но на этот раз они вошли в парламент благодаря победам в мажоритарных округах родного для них Закарпатья. Балога победил на округе № 69, а его двоюродный брат в округе № 72.

Будут в Раде и Левочкины — экс-глава Администрации президента Януковича Сергей и его младшая сестра Юлия. В прошлый созыв они вошли в Раду в составе «Оппозиционного блока», а ранее находились в Партии регионов. В этом году дуэт Левочкиных вошел в Раду в списке «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Работать под куполом на Грушевского будут и супружеские пары. Нардеп Елена Шкрум стала депутатом в составе партии «Слуга народа». Ее муж Дмитрий Наталуха избран от «Батькивщины». Наталья Королевская будет видеться в Раде с мужем Юрием Солодом. Королевская зашла в Раду в списке «Оппозиционной платформы», а Солод выиграл мажоритарный округ № 47.

Будет в Раде и новый семейный клан. Лариса Билозир, невестка певицы и экс-депутата Оксаны Билозир, выиграла выборы в округе № 15 в Винницкой области. Ее отец, Николай Кучер, победил в округе № 17 (Винница).

Круг родственников в новой Раде создадут и кумовья. Кум Путина Виктор Медведчук будет голосовать в парламенте вместе с двумя другими своими кумовьями — Андреем Холодовым («Слуга народа») и со своим однопартийцем Нестором Шуфричем.