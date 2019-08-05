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Окружной админсуд Киева приостановил переход ВСУ на новую систему питания, фото: Минобороны Украины

Приостановление перехода на новую систему питания ВСУ: какие последствия будет иметь решение суда

5 авг 2019, 15:23
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Недавнее решение Окружного админсуда Киева, который приостановил действие приказа Министерства обороны о переходе военных частей на систему продовольственного обеспечения с применением каталогов продуктов, приостанавливает реформу в системе питания и продовольственного обеспечения в ВСУ.

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Об этом в комментарии телеканалу «Прямой» заявил волонтер Юрий Бирюков.

По словам Бирюкова, система питания пока не меняется, однако останавливается перевод некоторых воинских частей на новую систему питания.

Но питанием все части будут обеспечены и никто голодать не будет, — отмечает Бирюков.

По его словам, в течение последних двух лет осуществлялся перевод воинских частей на новую систему питания, однако теперь этот процесс приостановлен.

Те же части, которые уже переведены на систему питания, будут оставаться в ней. У них закуплено продовольствие и заказаны услуги до конца года, — отметил Бирюков.

По словам Бирюкова, решением суда действие приказа Минобороны пока только приостановлено на период рассмотрения по существу иска одного из субъектов предпринимательской деятельности.

Однако в результате были отменены все торги по закупке продовольствия для новых военных частей, поэтому перевести их на новую систему питания в этом году уже фактически невозможно.

Напомним, в прошлом году на складе одной из воинских частей Киева во время проверки выполнения условий договора о закупке услуг по питанию обнаружили 176 т некачественных консервов.


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