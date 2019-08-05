Взрывы в России: на охваченных огнем складах хранятся 40 тыс. снарядов. Фото: Дела.ru

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В России взрываются военные склады в Красноярском крае. Огнем охвачены две площадки для утилизации боеприпасов, на которых находятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм.

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В силовых структурах сообщили, что возгорание хранилища пороховых зарядов к боеприпасам произошло на складе материально-технического обеспечения в Ачинском районе около 13.00 по местному времени, передает ТАСС.

В Центральном военном округе отметили, личный состав воинской части эвакуировали, сейчас пожарные на бронетехнике пытаются локализовать очаги возгорания.

Власти Ачинска призвали население не передвигаться в сторону поселка Каменка, где расположена воинская часть. Перекрыта трасса Ачинск — Назарово, к месту ЧП направлен транспорт для эвакуации населения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека пострадали при взрывах на военных складах в России. По словам местных жителей, происходят очень мощные взрывы, ударной волной повреждены расположенные поблизости здания.