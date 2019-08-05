Літаюче триколісне авто. Фото: Associated Press

https://racurs.ua/ua/n125207-litauchyy-avtomobil-z-troma-kolesamy-vyprobuvala-yaponska-kompaniya-nec-foto.html

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Триколісне літаюче авто випробували фахівці японської фірми NEC.

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Два випробувальні польоти були проведені у передмісті Токіо на обгородженому майданчику, що нагадує вольєр. Наразі невідомо, чи відбувалися наземні випробування цього автомобіля. Про це повідомляє Associated Press.

Автомобіль поки представлено лише в безпілотному варіанті. Очікується, що машиною майбутнього можна буде керувати безпосередньо водієві. Уряд Японії планує, що вже до 2030 року новий вид транспортної техніки буде готовим до комерційної експлуатації. Традиційною проблемою для інженерів є необхідність перевозити по земних дорогах обладнання, необхідне в польоті, а потім піднімати в повітря те, що потрібно на землі.

Як відомо, аналогічними розробками щодо літаючих автомобілів займаються американський Uber (Убер) та японський стартап Cartivator.

Нагадаємо, у червні американська компанія таксі Uber, що працює по всьому світу, пообіцяла запустити повітряне таксі в США та Австралії. Випробувальні польоти почнуться в 2020 році року, а комерційний запуск запланований на 2023 рік.