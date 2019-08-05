Летающее трехколесное авто. Фото: Associated Press

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Трехколесное летающее авто испытали специалисты японской фирмы NEC (Нек).

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Два испытательных полета были проведены в пригороде Токио на огороженной площадке, что напоминает вольер. Пока неизвестно, происходили ли наземные испытания этого автомобиля. Об этом сообщает Associated Press.

Автомобиль сейчас представлен только в беспилотном варианте. Ожидается, что машиной будущего можно будет управлять непосредственно водителю. Правительство Японии планирует, что уже к 2030 году новый вид транспортной техники будет готов к коммерческой эксплуатации. Традиционной проблемой для инженеров является необходимость перевозить по земным дорогам оборудование, необходимое в полете, а затем поднимать в воздух то, что нужно на земле.

Как известно, аналогичными разработками летающих автомобилей занимаются американский Uber (Убер) и японский стартап Cartivator.

Напомним, в июне американская компания такси Uber, который работает по всему миру, пообещала запустить воздушное такси в США и Австралии. Испытательные полеты начнутся в 2020 году, а коммерческий запуск запланирован на 2023 год.