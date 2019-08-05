Военный с комплексом «Джавелин», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n125206-ukraina-prosit-ssha-prodat-bolshe-djavelinov-teylor.html

Ракурс

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) с оборонительной целью.

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Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Украина хотела бы приобрести больше «Джавелинов» по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, — отметил Тейлор.

О том, что Украина по этой программе обратилась к США о продаже военного оборудования, Тейлор заявлял еще 7 июля. Однако тогда он не стал уточнять, о каком именно оборудовании идет речь, однако отметил, что Соединенные Штаты начинают процесс рассмотрения этого запроса.

О заинтересованности Украины в получении дополнительных «Джавелинов» еще в марте этого года сообщал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Тогда Волкер отмечал, что эта инициатива может быть реализована.

Напомним, первая партия «Джевелинов» в Украине появились в прошлом году. Первые запуски «Джавелинов» состоялись 22 мая 2018 года.