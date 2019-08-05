Украина просит США продать больше «Джавелинов» — Тейлорhttps://racurs.ua/n125206-ukraina-prosit-ssha-prodat-bolshe-djavelinov-teylor.htmlРакурс
Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) с оборонительной целью.
Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Украина хотела бы приобрести больше «Джавелинов» по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, — отметил Тейлор.
О том, что Украина по этой программе обратилась к США о продаже военного оборудования, Тейлор заявлял еще 7 июля. Однако тогда он не стал уточнять, о каком именно оборудовании идет речь, однако отметил, что Соединенные Штаты начинают процесс рассмотрения этого запроса.
О заинтересованности Украины в получении дополнительных «Джавелинов» еще в марте этого года сообщал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Тогда Волкер отмечал, что эта инициатива может быть реализована.
Напомним, первая партия «Джевелинов» в Украине появились в прошлом году. Первые запуски «Джавелинов» состоялись 22 мая 2018 года.