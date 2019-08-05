Новый состав Рады: СМИ назвали цену «курса молодого депутата» партии «Слуга народа», фото — Укринформ

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Ракурс

Журналисты с помощью открытых данных подсчитали, сколько стоило обучение вновь избранных народных депутатов от партии «Слуга народа» в Трускавце. Его организовали на прошлой неделе, чтобы улучшить осведомленность нардепов.

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Как выяснили на телеканале «Прямой», недельный «курс молодого нардепа» стоил не менее 8 млн грн.

Первой статьей расходов был проезд. В Трускавец нардепы от «Слуги народа» ехали поездом из Киева. Для них арендовали два вагона. Цена билета из Киева в Трускавец — 603 грн, если же бронируется весь вагон, «Укрзализныця» требует доплату — 200 грн на каждый билет. Поскольку для депутатов арендовали три сорокаместных купейных вагона, цена проезда для партии составила 200 тыс. грн.

Жить в хорошем отеле нардепов приучали в самом дорогом заведении курорта — «RIXOS Прикарпатья». День проживания в нем стоит 4,7 тыс. грн. Поэтому недельная аренда 127 номеров с учетом 10%-й скидки потянула для партии Зеленского 3,8 млн грн.

Потратились и на сам процесс обучения, поскольку программа недельного модуля (в соответствии с расценками Киевской школы экономики) стоит 1 тыс. долл. за одного человека. Поскольку нардепов учили не в столице и целую неделю, то за педагогические услуги могли попросить 2,6 млн грн.

После окончания «школы молодого бойца» предполагалось провести выпускной банкет с развлекательной программой. Такое мероприятие в пятизвездочном отеле может стоить примерно 6 тыс. грн на человека, то есть 1,5 млн грн для всей группы.

Общая стоимость недельного обучения в Трускавце составила 8,1 млн грн.

Недельный тренинг завершился факультативным занятием, на которое пришли лишь 60 избранников из более 200. С новоизбранными членами парламента в Трускавце встретился и президент Украины Владимир Зеленский, который находился во Львовской области.

Напомним, что в «Слуге народа» заявили, что готовы создать Офис обучения и развития партии. Согласно планам, новые программы должны начаться уже этой осенью.