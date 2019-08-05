Новий склад Ради: ЗМІ назвали ціну «курсу молодого депутата» партії «Слуга народу», фото — Укрінформ

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Ракурс

Журналісти за допомогою відкритих даних підрахували, скільки коштувало навчання новообраних народних депутатів від партії «Слуга народу» у Трускавці. Його організували минулого тижня, щоб поліпшити обізнаність нардепів.

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Як з’ясували на телеканалі «Прямий», тижневий «курс молодого нардепа» вартував щонайменше 8 млн грн.

Першою статтею витрат був проїзд. До Трускавця нардепи від «Слуги народу» їхали потягом з Києва. Для них орендували два вагони. Ціна квитка з Києва до Трускавця — 603 грн, якщо бронюється увесь вагон, «Укрзалізниця» вимагає доплату — 200 грн на кожний квиток. Оскільки для депутатів орендували три сорокамісних купейних вагони, ціна проїзду для партії склала 200 тис. грн.

Жити у хорошому готелі нардепів привчали у найдорожчому закладі курорту — «RIXOS Прикарпаття». День проживання у ньому вартує 4,7 тис. грн. Тому тижнева оренда 127 номерів з урахуванням 10%-ї знижки затягнула для партії Зеленського 3,8 млн грн.

Витратилися й на сам процес навчання, адже програма тижневого модулю (відповідно до розцінок Київської школи економіки) вартує 1 тис. дол. за одну людину. Оскільки нардепів вчили не в столиці і цілий тиждень, то за педагогічні послуги могли заправити 2,6 млн грн.

Після закінчення «школи молодого бійця» передбачалося провести випускний банкет з розважальною програмою. Такий захід у п’ятизірковому готелі може коштувати приблизно 6 тис. грн на людину, тобто 1,5 млн грн для усієї групи.

Загальна вартість тижневого навчання склала 8,1 млн грн.

Тижневий тренінг завершився факультативним заняттям, на яке прийшли лише 60 обранців з понад 200. З новообраними членами парламенту у Трускавці зустрівся й президент України Володимир Зеленський, який перебував тогодня у Львівській області.

Нагадаємо, що в «Слузі народу» заявили, що започаткують Офіс навчання та розвитку партії. Згідно з планами, нові програми мають початися вже цієї осені.