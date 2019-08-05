Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n125204-pogoda-v-ukraine-na-6-avgusta-v-bolshinstve-oblastey-obeschaut-solnce-i-teplo-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 июля будет преимущественно солнечной. Дожди ожидаются лишь в части западных областей.

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Температура воздуха ночью составит от 9° до 15° тепла. Днем прогнозируется 22−27° выше нуля. Ветер западный и юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 6 августа будет солнечной, без существенных осадков. Температура ночью 10−12° тепла, днем 24−26° тепла.

Во Львове завтра будет идти дождь лишь днем, ночью существенных осадков не обещают. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем 24−26° выше нуля.

В Одессе 6 августа жителей города и туристов будет радовать хорошая погода. Ночью температура воздуха 13−15° тепла, а днем 23−25° по Цельсию.

В Днепре завтра будет тепло и солнечно. Ночью температура воздуха ожидается 10−12° выше нуля, днем прогнозируют 22−24° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, днем 22−24° выше нуля.

В Карпатах во вторник синоптики прогнозируют дожди только днем. Воздуха ночью погреется до 11−13° тепла, днем 24−27° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 августа прогнозируется неспокойная. Ожидается слабая буря.

Напомним, 5 августа синоптики обещали в Украине теплую и солнечную погоду. Осадки прогнозировали лишь в западных и части восточных областей.