Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n125204-pogoda-v-ukrayini-na-6-serpnya-u-bilshosti-oblastey-obicyaut-sonce-ta-teplo-karta.html

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Погода в Україні 30 липня буде переважно сонячною. Дощі очікуються лише в частині західних областей.

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Температура повітря вночі становитиме від 9° до 15° тепла. Вдень прогнозується 22−27° вище нуля. Вітер західний та південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 6 серпня буде сонячною, без істотних опадів. Температура вночі 10−12° тепла, вдень 24−26° тепла.

У Львові завтра дощитиме лише вдень, в ночі істотних опадів не обіцяють. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 24−26° вище нуля.

В Одесі 6 серпня мешканців міста та туристів радуватиме хороша погода. Вночі температура повітря 13−15° тепла, а вдень 23−25° за Цельсієм.

У Дніпрі завтра буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря очікується 10−12° вище нуля, вдень прогнозують 22−24° тепла.

У Харкові найближчої доби опадів не очікується. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, вдень 22−24° вище нуля.

У Карпатах у вівторок синоптики прогнозують дощі лише вдень. Повітря вночі погріється до 11−13° тепла, вдень 24−27° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 серпня прогнозується неспокійна. Очікується слабка буря.

Нагадаємо, 5 серпня синоптики обіцяли в Україні теплу та сонячну погоду. Опади прогнозували лише у західних та частині східних областей.