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Погода в Україні. Фото: Ракурс
Погода в Україні на 6 серпня: у більшості областей обіцяють сонце та тепло (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n125204-pogoda-v-ukrayini-na-6-serpnya-u-bilshosti-oblastey-obicyaut-sonce-ta-teplo-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 30 липня буде переважно сонячною. Дощі очікуються лише в частині західних областей.
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Температура повітря вночі становитиме від 9° до 15° тепла. Вдень прогнозується 22−27° вище нуля. Вітер західний та південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.
Погода в Києві 6 серпня буде сонячною, без істотних опадів. Температура вночі 10−12° тепла, вдень 24−26° тепла.
У Львові завтра дощитиме лише вдень, в ночі істотних опадів не обіцяють. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 24−26° вище нуля.
В Одесі 6 серпня мешканців міста та туристів радуватиме хороша погода. Вночі температура повітря 13−15° тепла, а вдень 23−25° за Цельсієм.
У Дніпрі завтра буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря очікується 10−12° вище нуля, вдень прогнозують 22−24° тепла.
У Харкові найближчої доби опадів не очікується. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, вдень 22−24° вище нуля.
У Карпатах у вівторок синоптики прогнозують дощі лише вдень. Повітря вночі погріється до 11−13° тепла, вдень 24−27° вище нуля.
Геомагнітна обстановка в Україні 6 серпня прогнозується неспокійна. Очікується слабка буря.
Нагадаємо, 5 серпня синоптики обіцяли в Україні теплу та сонячну погоду. Опади прогнозували лише у західних та частині східних областей.
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