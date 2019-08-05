Військовий з комплексом «Джавелін», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n125206-ukrayina-prosyt-ssha-prodaty-bilshe-djaveliniv-teylor.html

Ракурс

Україна звернулася до США із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin) з оборонною метою.

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Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Україна хотіла б придбати більше «Джавелінів» за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, — зазначив Тейлор.

Про те, що Україна за цією програмою звернулася до США щодо продажу військового обладнання, Тейлор заявляв ще 7 липня. Однак тоді він не став уточнювати, про яке саме обладнання йдеться, проте зазначив, що Сполучені Штати починають процес розгляду цього запиту.

Про зацікавленість України в отриманні додаткових «Джавелінів» ще в березні цього року повідомляв спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Тоді Волкер зазначав, що ця ініціатива може бути реалізована.

Нагадаємо, перша партія «Джевелінів» в Україні з’явилися торік. Перші запуски «Джавелінів» відбулися 22 травня 2018 року.