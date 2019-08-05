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Взрывы в России: ранены семь человек, повреждены жилые дома

Взрывы в России: ранены семь человек, повреждены жилые дома (ВИДЕО)

5 авг 2019, 16:21
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Взрывы на военных складах в России привели к ранению по меньшей мере семи человек. Среди пострадавших есть ребенок.

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Пяти пострадавшим медпомощь оказали на месте, а еще два человека госпитализированы, это военнослужащие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные из Ачинской межрайонной больницы.

Осколки от разрывающихся снарядов разлетаются на расстояние до 15 км, отметили в экстренных службах.

Спасатели эвакуируют население в радиусе 20 км от взрывающихся военных складов в Ачинске Красноярского края. В частности, в пункты временного размещения вывозят жителей из поселков Новый Улуй и Каменка, на очереди — Малый Улуй и Улуй. Также проводится эвакуация детских летних лагерей. По последним данным, вывезли уже около 1 тыс. человек, всего готовят к эвакуации 11 тыс. жителей Ачинского района.

Очевидцы сообщают, что несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, люди самостоятельно спешно покидают населенные пункты, на дорогах наблюдаются пробки.

Также отмечается, что жилые дома, расположенные близ воинской части, где взрываются снаряды, сильно повреждены.

Ранее сообщалось, что взрывы на складах боеприпасов воинской части № 74008 в Красноярском крае РФ начались сегодня около 13.00 по местному времени. Огнем охвачены две площадки для утилизации боеприпасов, на которых хранятся 40 тыс. артиллерийских снарядов калибром 125 и 152 мм.


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