В результате взрыв пострадал мужчина. Фото: Etcetera Media

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Ракурс

В Тернополе взорвалось самодельное устройство на капоте автомобиля Nissan Qashqai.

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Чрезвычайное происшествие произошло 2 августа, около 7.50 на ул. Замковой. В результате взрыва за медпомощью с рваной раной руки в больницу обратился житель Тернополя, 1981 года рождения. О взрыве пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области сообщила лишь 5 августа.

Выяснилось, что пострадавший на момент взрыва был неподалеку автомобиля. Он заметил на капоте джипа коробку и решил заглянуть внутрь. После этого прогремел взрыв. Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления.

Вместе с тем, тернопольское издание ОВІД сообщает, что взрывное устройство было установлено на автомобиле местного бизнесмена и жены бывшего заместителя городского головы Тернополя Владимира Каминского. Чиновника в 2015 году задержали за взятку, однако впоследствии он избежал тюрьмы, заключив договор с правоохранителями. Каминский только лишился должности заместителя городского головы.

Напомним, 30 июля вблизи магазина на ул. Торговой в городе Днепр неизвестные взорвали банкомат. Злоумышленники сумели похитить кассеты с деньгами.