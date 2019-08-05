Взрывы на складах в России. Фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n125219-vzryvy-na-skladah-boepripasov-v-rossii-poyavilas-pervaya-jertva-vozdushnoe-prostranstvo-nad.html

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Взрывы на складах боеприпасов в Красноярском крае Российской Федерации забрали жизнь одного военнослужащего.

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Еще восемь человек получили ранения в результате чрезвычайной ситуации. Среди раненых четыре военных и четыре гражданских. Три человека госпитализированы, два бойца доставлены в больницу с осколочными ранениями. Другим медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двух из них диагностировали ожоги. Об этом сообщает источник в МЧС региона, передает ТАСС.

Источники в силовых структурах утверждают, что огонь охватил две площадки по утилизации. На этих площадках находится около 25 тыс. боеприпасов.

Власти закрыли над воинской частью воздушное пространство в радиусе 30 км. Компания «Российские железные дороги» ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги, прекратил работу Ачинский глиноземный комбинат «Русала».

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 5 августа произошли взрывы на складах боеприпасов в Красноярском крае России. Взрывы раздаются в районе воинской части № 74008. В результате чрезвычайного происшествия пострадали семь человек, среди раненых — ребенок. Пятерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, а еще два человека госпитализированы.