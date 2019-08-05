Вибухи на складах у Росії. Фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n125219-vybuhy-na-skladah-boieprypasiv-u-rosiyi-z-yavylasya-persha-jertva-povitryanyy-prostir-nad.html

Ракурс

Вибухи на військових складах у Красноярському краї Російської Федерації забрали життя одного військовослужбовця.

Loading...

Ще восьмеро осіб дістали поранення внаслідок надзвичайної ситуації. Серед поранених четверо військових та четверо цивільних. Троє госпіталізовані, двоє військовослужбовців доставлені в лікарню з осколковими пораненнями. Іншим медичну допомогу надали амбулаторно, у двох з них діагностували опіки. Про це повідомляє джерело в МНС регіону, передає ТАСС.

Джерела в силових структурах стверджують, що вогонь охопив два майданчики з утилізації. На цих майданчиках знаходиться близько 25 тис. боєприпасів.

Влада закрила над військовою частиною повітряний простір в радіусі 30 км. Компанія «Російські залізничні дороги» обмежила рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці, припинив роботу Ачинський глиноземний комбінат «Русала».

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 5 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів в Красноярському краї Росії. Вибухи лунають у районі військової частини № 74008. Внаслідок надзвичайної події постраждали семеро осіб, серед поранених — дитина. П’ятьом постраждалим медичну допомогу надали на місці, а ще двох осіб госпіталізовано.