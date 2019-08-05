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Вибухи на складах у Росії. Фото: Lenta.ru

Вибухи на складах боєприпасів у Росії: з’явилася перша жертва, повітряний простір над військовою частиною закрито (ВІДЕО)

5 сер 2019, 21:18
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Вибухи на військових складах у Красноярському краї Російської Федерації забрали життя одного військовослужбовця.

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Ще восьмеро осіб дістали поранення внаслідок надзвичайної ситуації. Серед поранених четверо військових та четверо цивільних. Троє госпіталізовані, двоє військовослужбовців доставлені в лікарню з осколковими пораненнями. Іншим медичну допомогу надали амбулаторно, у двох з них діагностували опіки. Про це повідомляє джерело в МНС регіону, передає ТАСС.

Джерела в силових структурах стверджують, що вогонь охопив два майданчики з утилізації. На цих майданчиках знаходиться близько 25 тис. боєприпасів.

Влада закрила над військовою частиною повітряний простір в радіусі 30 км. Компанія «Російські залізничні дороги» обмежила рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці, припинив роботу Ачинський глиноземний комбінат «Русала».

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 5 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів в Красноярському краї Росії. Вибухи лунають у районі військової частини № 74008. Внаслідок надзвичайної події постраждали семеро осіб, серед поранених — дитина. П’ятьом постраждалим медичну допомогу надали на місці, а ще двох осіб госпіталізовано.


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21:49   5 сер

Вибухи на складах боєприпасів у Росії: з’явилася перша жертва, повітряний простір над військовою частиною закрито (ВІДЕО)

Внаслідок вибухів поблизу військової частини у Красноярському краї Росії загинув один військовослужбовець, поранення дістали восьмеро осіб. Горить два майданчики на яких знаходяться 25 тис. одиниць боєприпасів

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