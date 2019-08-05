Трамп закликав ввести смертну кару за масові вбивства. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n125218-strilyanyna-v-tehasi-chyslo-zagyblyh-zroslo-tramp-zaklykav-vvesty-smertnu-karu-za-zlochyny-na.html

Ракурс

Стрілянина в штаті Техас, яка сталася 3 серпня в супермаркеті Walmart в Ель-Пасо, забрала життя вже 21 особи.

Loading...

Сьогодні в лікарні внаслідок вогнепальних поранень помер співробітник поліції. Раніше повідомлялося, що загинули 20 осіб, ще 26 осіб дістали поранення. Про це 5 серпня повідомив поліцейський департамент Ель-Пасо, передає «Інтерфакс-Україна».

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час сьогоднішнього брифінгу в Білому домі закликав ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства. Як повідомляє CNN, Трамп вже доручив Міністерству юстиції підготувати відповідний проект закону. Глава США впевнений, що смертна кара в таких випадках повинна бути виконана швидко, рішуче і без багаторічних затримок.

Нагадаємо, 3 серпня в американському місті Ель-Пасо, штат Техас, сталася стрілянина. Збройний інцидент стався біля місцевого супермаркету Wallmart та торгового центру Cielo Vista. Повідомлялося, що щонайменше 20 людей були поранені внаслідок стрілянини, а ще 20 загинули.

Того ж дня також відбулася масова стрілянина в штаті Огайо. Внаслідок цього інциденту загинули щонайменше дев’ятеро осіб та 26 осіб отримали поранення.