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Ракурс
Стрілянина у Техасі: з’явилося відео з пострілами. Фото: nypost

Стрілянина у Техасі: з’явилося відео з пострілами

4 сер 2019, 17:03
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З’явилося відео з місця стрілянини у Техасі, внаслідок якої загинули 20 осіб і ще 20 осіб були госпіталізовані до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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Відео зняли очевидці, які у цей час перебували у гіпермаркеті в Ель-Пасо (штат Техас). Сам запис опублікував журналіст Сотірі Димпінодіс (Sotiri Dimpinoudis) на своїй сторінці у Twitter.

На відео можна побачити, як люди лежать на підлозі та ховаються від жорстокого вбивці. У цей час роздаються звуки пострілів, поки злочинець розстрілює постраждалих та загиблих.

Стало відомо, що серед загиблих троє мексиканців і ще шестеро громадян Мексики були поранені під час стрілянини. Мер міста Дональд Марго заявив, що на місті затримали трьох підозрюваних.

На місце були викликані поліцейські та співробітники ФБР.

Зазначимо, що цієї доби також відбулася масова стрілянина в Огайо (США). Внаслідок цього інциденту загинули щонайменше дев’ятеро осіб та 26 осіб отримали поранення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», кривавий інцидент відбувся у американському гіпермаркеті Wallmart.

Джерело: Ракурс


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