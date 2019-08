З’явилося відео з місця стрілянини у Техасі, внаслідок якої загинули 20 осіб і ще 20 осіб були госпіталізовані до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Відео зняли очевидці, які у цей час перебували у гіпермаркеті в Ель-Пасо (штат Техас). Сам запис опублікував журналіст Сотірі Димпінодіс (Sotiri Dimpinoudis) на своїй сторінці у Twitter.

На відео можна побачити, як люди лежать на підлозі та ховаються від жорстокого вбивці. У цей час роздаються звуки пострілів, поки злочинець розстрілює постраждалих та загиблих.

#Breaking: Just in — Shocking Video of people send on social media where the sound of gunshots heard are going off inside the Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas when people are hiding under desks and objects! pic.twitter.com/kG2joMSKss