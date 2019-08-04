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Ракурс
Стрельба в Техасе: появилось видео с выстрелами. Фото: nypost

Стрельба в Техасе: появилось видео с выстрелами

4 авг 2019, 17:03
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Появилось видео с места стрельбы в Техасе, в результате которой погибли 20 человек и еще 20 человек были госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.

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Видео сняли очевидцы, которые в это время находились в гипермаркете в Эль-Пасо (штат Техас). Саму запись опубликовал журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis) на своей странице в Twitter.

На видео можно увидеть, как люди лежат на полу и прячутся от жестокого убийцы. В это время раздаются звуки выстрелов, пока преступник расстреливает пострадавших и погибших.

Стало известно, что среди погибших трое мексиканцев и еще шестеро граждан Мексики были ранены во время стрельбы. Мэр города Дональд Марго заявил, что на месте задержали трех подозреваемых.

На место были вызваны полицейские и сотрудники ФБР.

Отметим, что в эти сутки также произошла массовая стрельба в Огайо (США). В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек и 26 получили ранения.

Как ранее сообщал «Ракурс», кровавый инцидент произошел в американском гипермаркете Wallmart.

Источник: Ракурс


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