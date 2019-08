Появилось видео с места стрельбы в Техасе, в результате которой погибли 20 человек и еще 20 человек были госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.

Видео сняли очевидцы, которые в это время находились в гипермаркете в Эль-Пасо (штат Техас). Саму запись опубликовал журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis) на своей странице в Twitter.

На видео можно увидеть, как люди лежат на полу и прячутся от жестокого убийцы. В это время раздаются звуки выстрелов, пока преступник расстреливает пострадавших и погибших.

#Breaking: Just in — Shocking Video of people send on social media where the sound of gunshots heard are going off inside the Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas when people are hiding under desks and objects! pic.twitter.com/kG2joMSKss