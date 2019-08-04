Стрельба в Техасе: появилось видео с выстрелами. Фото: nypost

https://racurs.ua/n125166-strelba-v-tehase-poyavilos-video-s-vystrelami.html

Ракурс

Появилось видео с места стрельбы в Техасе, в результате которой погибли 20 человек и еще 20 человек были госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.

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Видео сняли очевидцы, которые в это время находились в гипермаркете в Эль-Пасо (штат Техас). Саму запись опубликовал журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis) на своей странице в Twitter.

На видео можно увидеть, как люди лежат на полу и прячутся от жестокого убийцы. В это время раздаются звуки выстрелов, пока преступник расстреливает пострадавших и погибших.

#Breaking: Just in — Shocking Video of people send on social media where the sound of gunshots heard are going off inside the Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas when people are hiding under desks and objects! pic.twitter.com/kG2joMSKss — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

Стало известно, что среди погибших трое мексиканцев и еще шестеро граждан Мексики были ранены во время стрельбы. Мэр города Дональд Марго заявил, что на месте задержали трех подозреваемых.

На место были вызваны полицейские и сотрудники ФБР.

Отметим, что в эти сутки также произошла массовая стрельба в Огайо (США). В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек и 26 получили ранения.

Как ранее сообщал «Ракурс», кровавый инцидент произошел в американском гипермаркете Wallmart.