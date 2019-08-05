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Трамп призвал ввести смертную казнь за массовые убийства. Фото: AP

Стрельба в Техасе: число погибших возросло, Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти (ВИДЕО)

5 авг 2019, 20:42
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Стрельба в штате Техас, которая произошла 3 августа в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, унесла жизни уже 21 человека.

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Сегодня в больнице в результате огнестрельных ранений скончался сотрудник полиции. Ранее сообщалось, что погибли 20 человек, еще 26 человек получили ранения. Об этом 5 августа сообщил полицейский департамент Эль-Пасо, передает «Интерфакс-Украина».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время сегодняшнего брифинга в Белом доме призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти и массовые убийства. Как сообщает CNN, Трамп уже поручил Министерству юстиции подготовить соответствующий проект закона. Глава США уверен, что смертная казнь в таких случаях должна быть выполнена быстро, решительно и без многолетних задержек.

Напомним, 3 августа в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, произошла стрельба. Вооруженный инцидент произошел возле местного супермаркета Wallmart и торгового центра Cielo Vista. Сообщалось, что по меньшей мере 20 человек были ранены в результате стрельбы, а еще 20 погибли.

Того же дня также произошла массовая стрельба в штате Огайо. В результате этого инцидента погибли по меньшей мере девять человек и 26 человек получили ранения.


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