Трамп призвал ввести смертную казнь за массовые убийства. Фото: AP

https://racurs.ua/n125218-strelba-v-tehase-chislo-pogibshih-vozroslo-tramp-prizval-vvesti-smertnuu-kazn-za-prestupleniya.html

Ракурс

Стрельба в штате Техас, которая произошла 3 августа в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, унесла жизни уже 21 человека.

Loading...

Сегодня в больнице в результате огнестрельных ранений скончался сотрудник полиции. Ранее сообщалось, что погибли 20 человек, еще 26 человек получили ранения. Об этом 5 августа сообщил полицейский департамент Эль-Пасо, передает «Интерфакс-Украина».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время сегодняшнего брифинга в Белом доме призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти и массовые убийства. Как сообщает CNN, Трамп уже поручил Министерству юстиции подготовить соответствующий проект закона. Глава США уверен, что смертная казнь в таких случаях должна быть выполнена быстро, решительно и без многолетних задержек.

Напомним, 3 августа в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, произошла стрельба. Вооруженный инцидент произошел возле местного супермаркета Wallmart и торгового центра Cielo Vista. Сообщалось, что по меньшей мере 20 человек были ранены в результате стрельбы, а еще 20 погибли.

Того же дня также произошла массовая стрельба в штате Огайо. В результате этого инцидента погибли по меньшей мере девять человек и 26 человек получили ранения.