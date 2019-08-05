Владимир Зеленский поговорил с Джонсоном. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 5 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Украинский лидер поздравил главу британского правительства с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента.

Зеленский в ходе разговора поблагодарил Лондон за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Также президент выразил благодарность британскому правительству за помощь украинской армии, содействие во внедрении реформ.

Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений между странами, в частности после выхода Великобритании из состава Евросоюза, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

Напомним, 24 июля бывший министр иностранных дел правительства Терезы Мэй Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром Великобритании. Он пообещал, что выведет страну из Европейского Союза до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и ему придется реализовать жесткий сценарий выхода. Должности в новом правительстве Джонсона получил ряд политиков, причастных к кампании за Brexit.