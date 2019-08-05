Ульяна Супрун. Фото: газета «День»

https://racurs.ua/n125216-sud-nachal-proverku-grajdanstva-ulyany-suprun.html

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Гражданство исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун проверит Окружной административный суд Киева.

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Служители Фемиды обязали Государственную миграционную службу предоставить заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба суда.

Также секретариат правительства Украины должен предоставить суду копии протоколов заседаний Кабинета министров, в которых участвовала Супрун с момента назначения на должность и. о. министра и до 5 августа 2019 года включительно. Указанные материалы должны быть в суде до 5 сентября.

Как известно, сегодня состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к и. о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра и признании ее действий противоправными. Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

Напомним, на днях и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала возможность своей отставки и сообщила о том, что продолжит свою работу до официального назначения нового состава Кабинета министров.