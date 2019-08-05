Уляна Супрун. Фото: газета «День»

https://racurs.ua/ua/n125216-sud-pochav-perevirku-gromadyanstva-ulyany-suprun.html

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Громадянство виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун перевірить Окружний адміністративний суд Києва.

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Служителі Феміди зобов’язали Державну міграційну службу надати завірену копію документа, що підтверджує припинення Супрун громадянства США. Про це 5 червня повідомила прес-служба суду.

Також секретаріат уряду України повинен надати суду копії протоколів засідань Кабінету міністрів, у яких брала участь Супрун із моменту призначення на посаду в. о. міністра й до 5 серпня 2019 року включно. Зазначені матеріали повинні бути в суді до 5 вересня.

Як відомо, сьогодні відбулося підготовче засідання за позовом Ігоря Мосійчука до в. о. глави Міністерства охорони здоров’я України Уляни Супрун про відсутність у неї повноважень міністра та визнання її дій протиправними. Наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня.

Нагадаємо, днями в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун прокоментувала можливість своєї відставки і повідомила про те, що продовжить свою роботу до офіційного призначення нового складу Кабінету міністрів.