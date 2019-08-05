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Ракурс
Володимир Зеленський поговорив із Джонсоном. Фото: president.gov.ua

Зеленський та Джонсон обговорили розвиток відносин між країнами після Brexit

5 сер 2019, 20:09
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Володимир Зеленський, президент України, 5 серпня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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Український лідер привітав главу британського уряду з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії. Про це сьогодні повідомила прес-служба президента.

Зеленський у ході розмови подякував Лондону за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності. Також президент висловив британському уряду подяку за допомогу українській армії, сприяння у впровадженні реформ.

Сторони обговорили й подальший розвиток двосторонніх відносин між країнами, зокрема після виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні.

Нагадаємо, 24 липня колишній міністр закордонних справ уряду Терези Мей Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він пообіцяв, що виведе країну із Європейського Союзу до 31 жовтня, навіть якщо парламент не схвалить відповідну угоду і доведеться реалізувати жорсткий сценарій виходу. Посади в новому уряді Джонсона отримала низка політиків, причетних до кампанії за Brexit.

Джерело: Ракурс


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