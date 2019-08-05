Вибухи в РФ. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/ua/n125220-golovni-novyny-za-5-serpnya-vybuhy-v-rosiyi-zelenskyy-pryznachyv-novogo-komanduvacha-obiednanyh.html

Ракурс

У понеділок, 5 серпня, набув чинності вирок, ухвалений Покровським районним судом Дніпропетровської області п’ятьом виконавцям нападу на активістку з Херсону Катерину Гандзюк. Підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років та 6 місяців позбавлення волі, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука, котрий вилив кислоту на Гандзюк, — до шести років. До чотирьох років засудили пособників злочину Володимира Васяновича та В’ячеслава Вишневського, а до трьох років — Віктора Горбунова.

Loading...

Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро відкрили кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції 20 млн дол. як хабара голові Офісу президента Андрію Богдану. Раніше голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко вимагав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана на свою адресу.

У Красноярському краї Російської Федерації почали гриміти вибухи на складах боєприпасів у районі військової частини № 74008. Травми дістали щонайменше восьмеро осіб, один військовослужбовець загинув. Джерела в силових структурах стверджують, що вогонь охопив два майданчики з утилізації. На цих майданчиках знаходиться близько 25 тис. боєприпасів. Влада закрила над військовою частиною повітряний простір в радіусі 30 км, почалася масштабна евакуація населення з районів, які знаходяться в зоні лиха.

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси і кредит», які причетні до привласнення 2,5 млрд грн. Крім того, правоохоронці перевіряють причетність одного з народних депутатів до цієї незаконної схеми.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, який раніше обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

На Банковій працюють над проектом The Vote для онлайн-голосування на виборах. Радник президента Михайло Федоров заявив, що вперше цією системою українські виборці можуть скористатися у 2024 році, під час виборів президента України.