Зеленський змінив командувача ОС. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125213-zelenskyy-pryznachyv-novogo-komanduvacha-obiednanyh-syl-foto.html

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Володимир Зеленський, президент України, призначив командувачем Об'єднаних сил Володимира Кравченка.

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Відповідний указ, який свідчить про кадрові рішення головнокомандувача, Зеленський підписав 5 серпня. Документ № 579/2019 опублікований на сайті глави держави.

Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем Об'єднаних сил, — йдеться у тексті указу.

Як відомо, Володимир Кравченко раніше обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

Також президент сьогодні підписав указ № 576/2019, яким звільнив з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Сергія Попка й указом № 578/2019 призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

Нагадаємо, 2 серпня президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля. Глава держави назвав нового губернатора потужним менеджером і політичним волонтером.