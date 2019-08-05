Кримінал у владі: в Зеленського заявили, що «смотрящі» монополізували роботу із держреєстрами, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n125212-smotryaschi-vid-kryminalu-monopolizuvaly-robotu-iz-derjreiestramy-radnyk-zelenskogo.html

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За кожним державним реєстром є кримінальний «смотрящий». Про це заявив радник президента України Михайло Федоров.

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За кожним реєстром є «смотрящий» від якихось кримінальних угруповань. Якщо ти хочеш щось змінити в реєстрі, тобі потрібно їхати до нього домовлятися. Він дає в Мін’юст або ще кудись завдання, щоб тобі дозволили працювати з цим реєстром, — заявив Федоров в інтерв’ю Ліга.net.

Він пообіцяв, що від «смотрящих» позбудуться після зміни уряду. Наразі команда нового президента готує міжнародний аудит всіх держреєстрів. Для цього відбуваються технічні зустрічі.

Ми прагнемо здійснити міжнародний аудит всіх реєстрів, щоб зрозуміти, де що знаходиться, скільки їх, в чиїй власності перебувають, під яким столом вони прибиті цвяхами, — заявив Федоров.

Україна у цьому сенсі співпрацює із організаціями, які створювали подібні реєстри в Естонії і Литві. Крім того, Федоров запевнив, що для новацій отримано донорські гроші.

Раніше Федоров запропонував запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян, яка змінить паперову систему і стане ключовим елементом програм «Держава у смартфоні» та «Цифрова економіка».

Проект електронного уряду передбачає зосередження усіх державних послуг на одному сайті. Наприкінці липня президент Зеленський видав указ про е-послуги. Держава має намір запровадити єдиний веб-портал електронних послуг, на якому громадяни зможуть у власному електронному кабінеті отримати доступ до державних послуг, а також інформації щодо себе в держреєстрах.