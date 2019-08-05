Криминал во власти: у Зеленского заявили, что «смотрящие» монополизировали работу с госреестрами, фото — "Укринформ"

https://racurs.ua/n125212-smotryaschie-ot-kriminala-monopolizirovali-rabotu-s-gosreestrami-sovetnik-zelenskogo.html

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Каждый госреестр в Украине контролирет криминальный «смотрящий», разрешающий работать с ним. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Федоров.

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За каждым реестром есть «смотрящий» от каких-то криминальных группировок. Если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к нему договариваться. Он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром, — заявил Федоров в интервью Лига.

Он пообещал, что от «смотрящих» избавятся после смены правительства. Сейчас команда нового президента готовит международный аудит всех госреестров. Для этого проходят технические встречи.

Мы стремимся осуществить международный аудит всех реестров, чтобы понять, где что находится, сколько их, в чьей собственности находятся, под которым столом они прибиты гвоздями, — заявил Федоров.

Украина в этом смысле сотрудничает с организациями, которые создавали подобные реестры в Эстонии и Литве. Кроме того, Федоров заверил, что для новаций получены донорские деньги.

Ранее Федоров предложил ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан, которая изменит бумажную систему и станет ключевым элементом программ «Государство в смартфоне» и «Цифровая экономика».

Проект электронного правительства предполагает сосредоточение всех государственных услуг на одном сайте. В конце июля президент Зеленский издал указ об е-услугах. Государство намерено ввести единый веб-портал электронных услуг, на котором граждане смогут в собственном электронном кабинете получить доступ к государственным услугам, а также информации о себе в госреестрах.