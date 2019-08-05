Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил (ФОТО)https://racurs.ua/n125213-zelenskiy-naznachil-novogo-komanduuschego-obedinennyh-sil-foto.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко.
Соответствующий указ, свидетельствующий о кадровых решениях главнокомандующего, Зеленский подписал 5 августа. Документ № 579/2019 опубликован на сайте главы государства.
Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил, — говорится в тексте указа.
Как известно, Владимир Кравченко ранее занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ.
Также президент сегодня подписал указ № 576/2019, которым уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковника Сергея Попка и указом № 578/2019 назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирського.
Напомним, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля. Глава государства назвал нового губернатора мощным менеджером и политическим волонтером.