В центре Тернополя взорвалась самодельная бомба, есть пострадавший (ФОТО)

Житель города Тернополь пострадал в результате взрыва самодельного устройства, которое сдетонировало на капоте джипа. Взрыв прогремел после того, как человек, который проходил мимо иномарки, попытался заглянуть в коробку