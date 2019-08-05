Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский сменил командующего ОС. Фото: president.gov.ua

Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил (ФОТО)

5 авг 2019, 17:56
999

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко.

Loading...

Соответствующий указ, свидетельствующий о кадровых решениях главнокомандующего, Зеленский подписал 5 августа. Документ № 579/2019 опубликован на сайте главы государства.

Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил, — говорится в тексте указа.

Как известно, Владимир Кравченко ранее занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ.

Также президент сегодня подписал указ № 576/2019, которым уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковника Сергея Попка и указом № 578/2019 назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирського.

Владимир Кравченко. Фото: командование «Север»

Напомним, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля. Глава государства назвал нового губернатора мощным менеджером и политическим волонтером.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Стрельба в Техасе: число погибших возросло, Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти (ВИДЕО)

В результате кровавой стрельбы в американском штате Техас уже погиб 21 человек. Президент США Дональд Трамп поручил разработать законопроект о смертной казни за преступления на почве ненависти

Новости мира
20:42

Зеленский и Джонсон обсудили развитие отношений между странами после Brexit

Глава Украины Владимир Зеленский и глава правительства Великобритании Борис Джонсон 5 августа провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие отношений между странами после Brexit

Новости Украины
20:09

В центре Тернополя взорвалась самодельная бомба, есть пострадавший (ФОТО)

Житель города Тернополь пострадал в результате взрыва самодельного устройства, которое сдетонировало на капоте джипа. Взрыв прогремел после того, как человек, который проходил мимо иномарки, попытался заглянуть в коробку

Правовые новости
16:51
Новости партнеров
Загрузка...