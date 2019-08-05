До армії РФ примусово забирають кримчан. Фото:

https://racurs.ua/ua/n125221-v-okupovanomu-krymu-uhvalyly-vyroky-17-krymchanam-za-uhylennya-vid-slujby-v-rosiyskiy-armiyi.html

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Російські окупанти в 2019 році винесли вироки 17 жителям Криму за ухилення від служби в армії Російської Федерації.

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Навесні цього року на території анексованої Автономної Республіки Крим пройшла так звана призовна кампанія. Окупанти заявили про «призов» 3 тис. 400 осіб. З Севастополя до лав армії країни-агресора хотіли забрати 600 осіб, а з іншої території Криму — 2 тис. 800 осіб. Про це 5 серпня повідомила «Кримська правозахисна група» в Facebook.

Цьогоріч було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 КК РФ за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ. У 17 з них винесено вироки, ще три справи перебувають на розгляді. Лише в липні було ухвалено п’ять вироків. Загалом проти мешканців Криму окупанти відкрили 69 кримінальних справ за «ухилення від служби».

Правозахисники наголосили, що так званий призов мешканців Криму в армію Росії грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни. А переміщення покликаних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.

Нагадаємо, у березні лідери Європейського Союзу засудили анексію Криму і заявили, що подібні дії є викликом міжнародній безпеці. У Брюсселі підтвердили невизнання окупації українського півострова.