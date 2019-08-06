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Ракурс
ЦИК установил результаты выборов в 198 одномандатных округах. Фото: UA.NEWS

Центризбирком установил результаты выборов в 198 одномандатных округах

6 авг 2019, 08:18
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Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных парламентских выборов в 198 одномандатных округах из 199.

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На заседании 5 августа ЦИК признала избранными еще семь народных депутатов Украины. В округе № 193 победил кандидат от партии «Слуга народа» Игорь Марчук, а в округе № 69 победил кандидат от политической силы «Единый центр» Виктор Балога. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома в Facebook.

Представитель «Европейской солидарности» Михаил Бондарь победил в округе № 119, а самовыдвиженец Сергей Рудык в округе № 198. Кандидаты от «Слуги народа» Максим Зуев и Валерий Зуб победили в округах № 207 и № 209 соответственно.

Не успели подсчитать результаты выборов в одномандатном избирательном округе № 210 в Черниговской области. Это потому, что ОИК сейчас по решению суда пересчитывает голоса на ряде участков. Центризбирком обязал передать результаты до 16.00 6 августа.

В ЦИК подчеркнули, что по состоянию на 5 августа избранными признаны 423 народных депутата Украины, в частности: 225 — в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 — в одномандатных избирательных округах.

Напомним, 3 августа Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Верховную Раду в общегосударственном многомандатном избирательном округе. По информации ЦИК, в парламент проходят пять политсил.

Источник: Ракурс


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